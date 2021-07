Battlefield Portal rozbija bank, fani marzyli o czymś takim. Battlefield 2042 z kreatorem epok i zasad

Na zawartość w Battlefield Portal składają się wybrane mapy, wszystkie pojazdy, wszystkie bronie, wszystkie akcesoria oraz klasy i specjalizacje z trzech gier. Co najlepsze, zawartość tytułów Battlefield 1942 oraz Bad Company 2 została odtworzona z zachowaniem wierności wobec oryginałów, jednocześnie oferując wysoką jakość graficzną oczekiwaną od współczesnych gier. Co za tym idzie, będziemy mieli okazję odwiedzić tak kultowe mapy jak Battle of the Bulge czy Caspian Border w zupełnie nowej, efektownej wizualnie odsłonie.