Specyfikacją telefonu Xiaomi 12 uzupełniają Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, modem 5G i akumulator o pojemności 4500 mAh ładowany przewodowo z mocą 67 W i bezprzewodowo z mocą 50 W (a do tego mamy indukcyjne ładowanie zwrotne 10 W). Urządzenie trafi do sprzedaży w Chinach 31 grudnia 2021 r. w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i różowym. Do tego dojdą akcesoria, w tym np. zielone etui z wegańskiej skóry.