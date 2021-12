Wielki wyciek pokazał wszystkie szczegóły Xiaomi 12. Poznaliśmy wygląd i specyfikacje

Ekran smartfona będzie miał 6,28 cala przekątnej i oczywiście będzie to panel OLED. Będzie miał odświeżanie w 120 Hz, obsługę HDR10+ i Dolby Vision a także 16 tys. poziomów jasności. Rozdzielczość panelu to 2400 x 1080 pikseli. Jest tu również jedna ciekawostka, bowiem smartfon będzie wyświetlał 1,08 miliarda kolorów, a to oznacza, że mamy do czynienia z panelem 10-bitowym. To cały czas ogromna rzadkość na rynku smartfonów. Na grafice promocyjnej pojawia się ocena z serwisu DisplayMate, a nota to A+, czyli najlepsza, jaką wystawia serwis.