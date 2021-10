Microsoft sprytnie to sobie wymyślił, bo ma pewność stałego wpływu gotówki od większości posiadaczy jego konsol do gier. Na szczęście sam dostęp do usług online to nie wszystko. Abonenci Xbox Live Gold otrzymują każdego miesiąca cztery wybrane przez Microsoft gry w prezencie (choć jeśli gracz wypisze się z usługi, straci do nich dostęp), niższe ceny na gry, a także dostęp do unikalnych i przeznaczonych tylko dla nich promocji. A w tym tygodniu jest ich wiele. Bardzo wiele.