Widzisz wróbla? To cel-pal! W Chinach nawet dzieci zabijały ptaki, by spełnić prośbę wodza

I faktycznie Chińczycy zareagowali na apel Mao. Od 1958 rozpoczęto walkę z czterema plagami, do których zaliczono wróble. Młodzi i starzy prześcigali się o to, kto wybije więcej ptaków i udowodni w ten sposób swój patriotyzm. A raczej: miłość do przywódcy. Do dziś wrażenie muszą robić zdjęcia z epoki, na których widać powiązane zwłoki dosłownie setek wróbli.