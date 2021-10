GeForce Now RTX 3080: Nvidia odpala granie 120fps w chmurze

W tym miejscu warto dodać, że dzięki GeForce Now możemy grać w tytuły kupione na innych, współpracujących z Nvidią platformach. Jeśli posiadamy Cyberpunka 2077 na GOG czy New World na Steam, nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchomić własną grę, z zapisanymi postępami, na starym laptopie albo tablecie poprzez GeForce Now, wszystko to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W bazie GeForce Now znajduje się już ponad 1000 gier, które możemy uruchamiać na starych laptopach oraz PC, a także urządzeniach mobilnych poprzez chmurę.