Aplikacja Nvidia Canvas, będąca częścią pakietu Nvidia Studio, jest bardzo prosta w obsłudze i szalenie zaawansowana od zaplecza. Działa ona mniej więcej tak – do wyboru dostajemy szereg „materiałów” (tekstur), takich jak np. chmury, wzgórza, trawa, śnieg, rzeka, morze, skały. Nie nakładamy ich jednak bezpośrednio na obraz, jak moglibyśmy robić to np. używając techniki photo bashingu, a rysujemy proste kształty, niczym małe dzieci, które po raz pierwszy w życiu wzięły kredkę do ręki, przytknęły je do kartki i zaczęły rysować kształty na oślep.