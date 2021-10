Mikroskopy sił atomowych to wprost idealne narzędzia do badania tak mikroskopijnych obiektów. Co do zasady urządzenie tego typu wyposażone jest w sondę skanującą o średnicy zaledwie kilku nanometrów. Ostrze takiej sondy omiata powierzchnię badanej próbki, uzyskując obrazy z dokładnością do jednego atomu. Wykorzystuje do tego siły oddziaływań międzyatomowych. Zasada działania po części przypomina działanie igły przesuwającej się po rowkach płyty gramofonowej. Przesuwając się po powierzchni płyty, igła rejestruje wszystkie rowki wytłoczone na płycie i przekłada je na dźwięk.