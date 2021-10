Tak jak oczekiwaliśmy, informacja o dostępności nowego systemu operacyjnego pojawiła się zaraz po konferencji zapowiadającej nowe MacBooki na 2021 r. Co prawda wszyscy chętni mogli zainstalować nowy system już teraz - i to niezależnie od tego, czy mają komputery z procesorami Intela (x86), czy też Apple Silicon w postaci Apple M1 (ARM) - ale do tej pory była dostępna wyłącznie wersja beta.