Skończyłem testy i mi smutno. Devialet Phantom I 108dB – test

Phantom I 108dB wygląda mobilnie, ale zdecydowanie jest to głośnik stacjonarny. Nie tylko z uwagi na fakt, że taka moc zapewne wyczerpałaby błyskawicznie wbudowany akumulator. Nowe głośniki Devialeta są go pozbawione i są przeznaczone do domowego użytku. Nietrudno zrozumieć takie ograniczenie: urządzenie ma średnicę 34 cm, ale waży aż 11 kg. Pakowanie tego cuda do plecaka to dość marny pomysł.