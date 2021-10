W reklamach Apple’a świat jest tęczowy. W rzeczywistości w firmie dzieją się złe rzeczy

Dziś odbędzie się kolejna konferencja Apple’a, podczas której zobaczymy radosnych ludzi reklamujących produkty firmy. Wspaniale nakręcone spoty pozwolą postępowej części ludzkości odetchnąć z ulgą. „Świat zmierza w dobrym kierunku” - być może pomyśli John w Nowym Jorku lub Amy w Londynie. Szkoda, że to tylko marketing i PR.



Machina marketingowa Apple’a ma skłaniać do wniosku, że firma jest oazą na wyspie światowego rasizmu, homofobii i wszelkich innych „izmów”. Wystarczy obejrzeć dowolny klip prezentujący dowolny produkt, by zobaczyć reprezentacje wszystkich ras, płci i mniejszości. Krytycy twierdzą wręcz, że z tych klipów wyparowali biali mężczyźni. Oczywiście nie mają racji, ale faktem jest, że Apple przykłada się do budowy wizerunku organizacji szanującej różnorodność. Chwali się też swym afirmatywnym stosunkiem do mniejszości seksualnych. W iPhonie możemy ustawić tapetę z tęczą, symbolem społeczności LGBT+. Bez problemu kupimy też tęczową opaskę do Apple Watcha. Firma jest reprezentowana na paradach równości, miesiącach dumy i innych wydarzeniach organizowanych przez społeczność LGBT+.