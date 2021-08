To oczywiście subiektywna ocena, ale zupełnie nie rozumiem, czemu oba klienty pocztowe Microsoftu są tak kiepskie. Duży Outlook, ten dostępny w pakiecie z Microsoft Office, to przeładowana funkcjami kobyła dla użytkowników pracujących w dużych firmach. Z kolei opracowana przez outlookowy zespół aplikacja Poczta i Kalendarz – ta dla zwykłych użytkowników, dostępna w Windows 10 – jest nie tylko prostacka, ale ostatnimi czasy wręcz nie działa. Na wszystkich moich komputerach zawiesza się tak często, że przestałem jej używać.

Microsoft One Outlook dopiero w Windows 11 22H2. Czyli w drugiej połowie przyszłego roku.

Aplikacja mająca zastąpić dotychczasowe programy pocztowe Microsoftu jest tymczasowo nazwana Project Monarch lub One Outlook. Podobno już w przeciągu najbliższych tygodni jej pierwsza, bardzo wczesna wersja testowa, ma trafić do publicznych beta-testów. Ma być dostępna dla użytkowników Windowsa 10 i Windowsa 11 i stanowić następcę Poczty i Kalendarza, a także Outlooka dla Windows, dla macOS-a oraz jego wersji webowej.

Niestety, jak wynika z informacji opublikowanych przez WindowsLatest, testy i budowa nowego Outlooka potrwają jeszcze długi czas. Aplikacja ma trafić dopiero do Windowsa 10 i Windowsa 11, gdy te zostaną zaktualizowane do wersji 22H2. A więc w drugiej połowie przyszłego roku. Innymi słowy, Microsoft daje zniechęconym użytkownikom kolejne 12 miesięcy, by ci poznali produkty konkurencji i się do nich przyzwyczaili.