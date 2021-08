„Haker”, który zdobył dane klientów Taurona, już w rękach policji. Twierdzi, że chciał zwrócić uwagę na lukę w zabezpieczeniach

W ubiegłym tygodniu Tauron przyznał się do wycieku danych w wyniku włamania na serwery firmy. Informowaliśmy wtedy, że w ręce nieznanego wówczas sprawcy trafiły nagrania rozmów prowadzonych z klientami przez Biuro Obsługi Klienta. Brzmi niegroźnie? Tak, ale tylko do momentu, aż sobie uświadomimy, że podczas takich rozmów podaje się na głos dane wrażliwe, takie jak np. numer PESEL.

Co przy tym ciekawe, na poinformowaniu klientów o wycieku, jak to zwykle bywa, tym razem się nie skończyło. Kilka dni po wypłynięciu tej sprawy, do sieci trafiła informacja, jakoby do żadnego włamania nie doszło. Specjaliści z serwisu Niebezpiecznik potwierdzili, że nagrania nie były w żaden sposób zabezpieczone i mogli je pobierać przez blisko miesiąc wszyscy chętni.