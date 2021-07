Możliwość nieuprawnionego dostępu do danych osobowych dotyczy tylko i wyłącznie tych klientów, z którymi te firmy zewnętrzne prowadziły rozmowy telefoniczne w sprawie oferowanych produktów i usług. Do incydentu doszło po stronie partnerów TAURONA, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia działań w interesie naszych klientów

Tauron miał wyciek. To może wiązać się z poważnymi konsekwencjami

Dane pobrane w wycieku mogą posłużyć hakerom do zaciągania w imieniu klientów firmy Tauron zobowiązań finansowych, tj. do wyłudzania kredytów, do realizacji zakupów w sieci, także ratalnych. Istnieje też możliwość uzyskania przez hakerów dostępu do rachunków bankowych i prób ich przejęcia.