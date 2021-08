Dane klientów Taurona przez miesiąc mógł pobrać każdy, ale włamania nie było

Tauron sam udostępniał dane klientów wszystkim chętnym

Edison dodatkowo twierdzi, iż dane z serwerów Taurona pobrał… w odwecie na próbę ataku przeprowadzonego przez programistów firmy, a w dodatku był wtedy pod wpływem alkoholu, co go najwyraźniej ośmieliło. Po tym, jak zorientował się, jakie pliki znalazły się w jego posiadaniu, postanowił zachować je dla siebie, ale sprawę opisał ze swojej perspektywy, aby utrzeć nosa przedsiębiorstwu, które informowało o „włamaniu”, którego — podobno — wcale nie było.

Przedstawiciele firmy Tauron po zgłoszeniu luki rzekomo wyśmiali niejakiego Edisona i nazwali go osobą chorą psychicznie.

Oczywiście fakt, że dane nie były odpowiednio zabezpieczone, nie oznacza, że każdy może sobie nimi dowolnie dysponować — tak samo jak otwarte drzwi do cudzego mieszkania nie są zaproszeniem do wyniesienia z niego telewizora. Mimo to od firmy takiej jak Tauron można byłoby oczekiwać zabezpieczenia danych klientów, w tym plików MP3 ze wspomnianymi nagraniami rozmów. Jej przedstawiciele zrzucają jednak odpowiedzialność na „dwie firmy partnerskie”, aczkolwiek zapowiedzieli, że przeprowadzą audyt.

Jeśli chodzi o klientów i to, czy powinni się obawiać, to pewnym pocieszeniem jest fakt, iż ten incydent nie był typowym włamaniem, a haker najwyraźniej uznał, że ich dane skasuje. Pamiętajmy jednak, że nie powinniśmy wierzyć mu na słowo, a do tego dostęp do danych na serwerach Taurona mogły mieć również inne osoby. Pliki z nagraniami nie były zabezpieczone przez co najmniej miesiąc od 29 czerwca do 27 lipca 2021 r.