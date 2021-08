O nic nie pytaj, tylko odpalaj sklep Epica. Rebel Galaxy do zgarnięcia za darmo

Jeśli od zawsze marzyliście o eksploracji kosmosu, ale dotychczas nie mieliście sposobności zrealizować tych fantazji, to mamy świetne wieści. Rebel Galaxy można teraz zgarnąć za darmo — wystarczy zalogować się na swoje konto w Epic Game Store.

W przypadku wspomnianego Rebel Galaxy mamy do czynienia z wydaną w 2015 r. nakładem studia Double Damage Games produkcją dla jednego gracza, nad którą pierwotnie pracowały zaledwie dwie osoby. Deweloperzy przygotowali solidny symulator walki w przestrzeni kosmicznej oraz… handlu.

O co chodzi w Rebel Galaxy?

W toku gry trafia się na kolejne cywilizacje obcych, z którymi można wejść w konflikt zbrojny lub prowadzić wymianę handlową. To od gracza zależy, czy woli być kupcem, przemytnikiem, najemnikiem czy żołnierzem, a do tego w Rebel Galaxy nie ma sztywnych klas postaci, które ograniczałyby możliwość interakcji.

Rebel Galaxy za darmo w Epic Games Store

Aby pograć Rebel Galaxy za darmo, należy udać się na platformę Epic Games Store. Po jej uruchomieniu i odszukaniu oferowanej w ramach promocji bez dodatkowych opłat pozycji wystarczy przypisać ją do swojego konta, dzięki czemu grę będzie można pobrać od razu lub w przyszłości. Macie na to czas do 19 sierpnia 2021 r.