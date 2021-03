Epic Games zapowiedziało wdrożenie nowych funkcji do swojej platformy cyfrowej dystrybucji, Epic Games Store. Dzięki dodatkowym możliwościom środowisko uruchomieniowe gier stanie się nieco bardziej praktyczne i przyjazne użytkownikowi.

Powszechnie wiadomo, że pod względem funkcjonalności Epic Games Store jest daleko w tyle za Steam - swoim największym konkurentem na rynku gier PC. Po części jest to zrozumiałe. Platforma Valve istnieje od 2003 r., podczas gdy Epic Games Store rozpoczął działalność zaledwie dwa lata temu. Wielu graczy zwraca jednak uwagę, iż Epic zbyt wolno wdraża na swojej platformie nowe, przydatne rozwiązania.

Epic Games Store otrzyma niebawem szereg nowych funkcji.

Na oficjalnym blogu tej platformy został opublikowany artykuł poświęcony zbliżającej się społecznościowej aktualizacji. Już niebawem Epic Games Store zostanie poszerzony o takie elementy jak grupowe granie, grupowe czatowanie, personalizowane karty użytkowników czy ulepszona wyszukiwarka treści.

Największą nowością zaplanowaną na początek 2021 r. jest grupowa sekcja Party Window. System będzie działał podobnie do nowej formuły Imprez w środowisku PlayStation. Znajomi dostaną możliwość tworzenia grupowych pokoi, stale dostępnych, do których można wejść oraz wyjść w dowolnym momencie. Takie pokoje umożliwią drużynowy czat tekstowy, czat głosowy, wymianę zrzutów ekranu i filmów z rozgrywką. Gracze nie będą nawet musieli grać w ten sam tytuł, aby wspólnie rozmawiać i pozostawać ze sobą w kontakcie.

Osobiście jestem bardzo na tak. System zaproponowany przez Sony początkowo budził wiele kontrowersji, ale w dłuższej perspektywie okazał się niezwykle praktyczny. Zawsze dostępne pokoje zorganizowane w oparciu o konkretne grupy znajomych lub gry wideo świetnie działają w praktyce, ułatwiają organizację wspólnych sesji oraz zapewniają stały kontakt ze znajomymi. Na Epic Games Store ten kontakt ma się stać łatwiejszy także za sprawą nowych profili użytkownika. Dzięki nim zaprosimy gracza do grupowego pokoju. Z kolei fani rozgrywek solo otrzymają możliwość aktywacji statusu "nie przeszkadzaj".

W 2021 r. na Epic Games Store pojawią się achievementy. Zwiększy się także wsparcie dla modów.

Społecznościowa aktualizacja to jedna z nowości, nad jakimi pracuje Epic Games. Wiemy, że w 2021 r. na platformie pojawią się achievementy - systemowe osiągnięcia do zdobycia przez graczy, obecne od dawna w ekosystemach gier PlayStation, Xbox czy Steam. Achievementy są dla pewnej grupy użytkowników dodatkową motywacją do rozgrywki, a także pozwalają oszacoważ zaangażowanie gracza w dany tytuł.

Dla mnie ważniejsze jest jednak wsparcie modyfikacji, które wciąż kuleje. Epic Games Store oferuje mody, ale wyłącznie w przypadku kilku konkretnych tytułów, jak np. MechWarrior 5. Bardziej uniwersalne rozwiązanie przypominające Steam Workshop czy platformę Nexus to odległa pieśń przyszłości. Epic deklaruje jednak, że zamierza stopniowo poszerzać obecność społecznościowych modów w swoim środowisku gier.

Nowe funkcje społecznościowe mają się pojawić na platformie w ciągu miesiąca.