A Plague Tale: Innocence za darmo na Epic Games Store. A także Minit

Epic Games Store to jedna z najmłodszych platform gamingowych na razie skupiająca się wyłącznie na graczach PC z Windows i macOS. By przyciągnąć uwagę graczy i odciągnąć ich od Steama i Xboksa platforma co tydzień udziela stuprocentowego rabatu na wybrane gry. Rabat obowiązuje przez tydzień, po czym przywracana jest normalna cena, a ów rabat przechodzi na kolejne tytuły. Gry zakupione za 0 zł są już dożywotnio przypisane do konta Epic gracza.