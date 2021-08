Testowa wersja aplikacji Lidl Go umożliwi klientom skanowanie produktów w momencie umieszczania ich w koszyku. Dzięki temu nie trzeba będzie już tracić na to czasu przy kasie.

Najmniej przyjemna część zakupów? Pobyt przy kasie. Zazwyczaj trzeba stać w kolejce, po czym jeszcze każdy z produktów zeskanować lub przekazać kasjerce. Zajmuje to cenny czas i nie jest to równie przyjemne, co samo wybieranie produktów w sklepie. Beta-testerzy aplikacji Lidl Go nie mają takich problemów, o czym informuje serwis dobreprogramy.