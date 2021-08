Kto krytykuje Apple za skanowanie zdjęć w iPhone?

„Wiemy, że najbliższe dni przepełnione będą skrzeczącymi głosami mniejszości”.

Marineau-Mes wyraźnie nie ma dobrej opinii o podmiotach, które są sceptycznie nastawione do pomysłu Apple’a na walkę z internetową pedofilią. Twierdzi, że wszelkie wątpliwości dotyczące działania tego mechanizmu wynikają z braku zrozumienia jego technicznych szczegółów (to na pewno przynajmniej częściowo prawda) i zapewnił, że Apple będzie edukował opinię publiczną w tej materii. Nazwał też głosy sceptyków skrzekiem mniejszości. Cytując dokładnie: we know that the days to come will be filled with the screeching voices of the minority.