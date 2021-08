Naukowcy mają już plan dla drona Dragonfly. Będzie latał nad powierzchnią Tytana

Czym będzie zajmował się Dragonfly?

To już druga misja do Tytana

Jak na razie jedyne zdjęcia powierzchni Tytana pochodzą z lądownika Huygens, który został dostarczony na powierzchnię księżyca w 2005 roku przez sondę Cassini. Mimo tego, że sonda Cassini następnie krążyła wokół Saturna przez 13 lat wielokrotnie zbliżając się do Tytana, to gęste chmury skrywały jego powierzchnię przed jej instrumentami.

Niska grawitacja księżyca, gęsta i spokojna atmosfera sprawiają, że jest to wprost idealne miejsce dla aparatów latających. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę, że o ile wiatry na Tytanie są dużo słabsze niż na Ziemi, to wciąż nie wiadomo jak wyglądają lokalne układy pogodowe na tym globie. Wiadomo, że na Tytanie padają deszcze, jednak badacze wskazują, że nie docierają one bezpośrednio do powierzchni. Tego jednak dowiemy się dopiero gdy Dragonfly znajdzie się już na miejscu w 2034 roku.