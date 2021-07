Windows z Allegro za 5 zł? Allegro kończy z tą patologią. Wchodzą nowe zasady

Koniec tanich systemów Windows z Allegro. Platforma we wrześniu zmieni regulamin, który zakazuje handlu oprogramowaniem z wątpliwych źródeł.

Jest tajemnicą poliszynela, że większość tych tanich Windowsów i pakietów Office, jakie można znaleźć w sieci, to klucze, które obok legalnych nawet nie leżały. Mimo to popyt na pseudolegalne oprogramowanie jest ogromny i niestety się zdarza, że firmy wpadają przez to w kłopoty podczas np. kontroli lub audytu, gdy okazuje się, że dział IT, celowo albo przypadkiem, nabył lewy soft.

Allegro uznało, że nie chce uczestniczyć w takim niecnym procederze i w tym celu zmienia swój regulamin. Nowe zapisy, które utrudnią wszelkiej maści piratom i oszustom życie, zaczną obowiązywać już 6 września 2021 r. Chodzi w nich o to, żeby w przyszłości klienci, którzy kupią oprogramowanie na Allegro, mieli pewność, że pochodzi ono z legalnego źródła i nie wpędzi nabywcy w kłopoty.

Tanie systemy Windows z Allegro nie będą już dostępne

Dzisiaj po wpisaniu w wyszukiwarkę Allegro frazy Windows 10 można znaleźć mnóstwo ofert na zakup klucza za symboliczne 3 złote. Nietrudno wykoncypować, że skoro licencja na system sprzedawana jest przez Microsoft za 629,99 zł, to coś tutaj jest mocno nie tak. Zmiany w regulaminie Allegro powinny doprowadzić do tego, że tego typu aukcje przejdą do historii.

W jaki sposób platforma chce utrudnić życie oszustom i naciągaczom? W jej regulaminie pojawi się zapis, który zabroni sprzedaży cyfrowego oprogramowania oraz licencji typu OEM. Nowy software będą mogli sprzedawać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy z kontem firmowym i to tylko tacy, za których poświadczy twórca oprogramowania, czyli w przypadku Windowsa sam Microsoft.

To sprzedawca oprogramowania na Allegro będzie musiał udowodnić, że handluje legalnym towarem.

Jeśli chodzi o oprogramowanie używane na płytach lub innych trwałych nośnikach, to tutaj konieczne będzie dołączenie oryginalnego opakowania wraz z kodem aktywacyjnym. W tym przypadku będzie można nadal prowadzić sprzedaż z Allegro z kont prywatnych oraz firmowych. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały nowych wymogów, mają być przez Allegro kasowane.

Sam nie mogę się doczekać dnia, aż ze wszystkich platform takich jak Allegro znikną wszystkie lewe i pseudolegalne klucze do aktywacji oprogramowania albo konta z przypisanymi grami czy też konta do takich serwisów jak Netflix. To prawdziwa plaga wyszukiwarek na platformach e-commerce, a często nawet wiedząc, z czym tu mamy do czynienia, tego typu ofert nie da się w żaden prosty sposób odfiltrować.

Zdjęcie główne: Friemann/Shutterstock.com