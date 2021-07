Jak otworzyć plik w otwartej aplikacji w Windows 10? Można przeciągnąć go do ikony w Pasku zadań.

Windows 11 nie obsługuje powyższej czynności. Nie obsługuje też tworzenia skrótów na Pasku zadań przez przeciąganie do niego ikon. Drugi z braków jest łatwy do wybaczenia, można to wyklikać, a to czynność wykonywana bardzo rzadko. Nie jest jednak jasne, dlaczego Microsoft usunął przeciąganie plików do ikon aplikacji. Przecież nie wprowadza to dodatkowej złożoności w interfejsie użytkownika – coś, z czym Microsoft zaczął walczyć.