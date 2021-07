Klik prawym przyciskiem myszy i bazylion opcji. Windows 11 nie powtórzy błędu poprzedników

Menu kontekstowe Windowsa to jedno z fundamentalnych narzędzi do wydajnej pracy z komputerem. Dostępne zawsze pod prawym przyciskiem myszy bądź gładzika (lub po dłuższym przytrzymaniu palcem na ekranie dotykowym) zestaw opcji dostosowuje się do kontekstu, w którym zostało użyte. Dla przykładu prawoklik na folderze, pliku Excela i pliku graficznym da trzy różne rezultaty – dostosowane do specyfiki klikniętego obiektu.