T-Mobile i Xiaomi urządzą klientom dom. To znaczy smart home

T-Mobile wszedł w partnerstwo z Xiaomi. Obie firmy wzięły się za urządzanie klientom ich domów, a w ofercie operatora znalazła się masa urządzeń z kategorii smart home.

Operatorzy telefonii komórkowej stale rozszerzają swoją ofertę o kolejne usługi i urządzenia, bo dzisiaj możliwość wykonywania połączeń, wysyłania i odbierania wiadomości oraz łączenia się z internetem z poziomu smartfonów lub routerów to zdecydowanie za mało. T-Mobile uznał, że najwyższy czas zadbać o to, by w domach ich klientów pojawiła się inteligencja. Taka sztuczna.

Smart home Xiaomi w T-Mobile, czyli nowe Korzyści dla domu i rabaty sięgające nawet 900 zł.

Samodzielne dobieranie części składowych smart home to droga przez mękę i tak naprawdę na poważnie biorą się za to tylko geeki. T-Mobile uznał, że weźmie na siebie dopasowanie kolejnych elementów i przygotował we współpracy z Xiaomi pięć różnych zestawów: Wygoda, Bezpieczeństwo, Oświetlenie, Zdrowie oraz Dzieci. Wszystkie zostały objęte rabatami w ramach programu Korzyści dla domu. Zestawy można zakupić wraz z jedną z taryf abonamentowych, począwszy od T-Mobile M.

Nowa oferta T-Mobile i Xiaomi, czyli Korzyści dla domu

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by zdecydować się na jedną z wyższych taryf, czyli T-Mobile L, T-Mobile M+, T-Mobile L+ lub T-Mobile XL+ zapewniających dostęp do większej paczki danych. Łącznie można uzyskać przy tym aż 900 zł rabatu na sprzęt, a jego wysokość zależy od wybranych opcji. W przypadku taryfy T-Mobile M+ zniżka wynosi 200 zł, a dla przykładu zestaw Oświetlenie kosztuje tylko 249 zł zamiast 449 zł.

Zestawy smart home od Xiaomi w T-Mobile — przegląd opcji

Zestaw o nazwie Wygoda za 2399 zł pomoże w automatyzacji pewnych czynności i zaoszczędzić czas. Jego najważniejszym elementem jest robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro, który odkurza i myje podłogi. Do tego T-Mobile dorzuca inteligentny czajnik elektryczny Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C, inteligentny wentylator Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite ora inteligentne gniazdko Xiaomi Mi Smart Power Plug (ZigBee). Tym wszystkim zarządza centralka Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Korzyści dla domu, czyli smart home od T-Mobile i Xiaomi: pakiet Wygoda

Drugi z zestawów to Bezpieczeństwo za 489 zł. Jego najważniejszym elementem jest obrotowa kamerka Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro do domowego monitoringu, która współpracuje z centralką Xiaomi Mi Smart Home Hub. Oprócz tego możemy zadbać o bezpieczeństwo i komfort domowników dzięki czujnikom takim jak Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 (temperatura i wilgotność), Xiaomi Mi Smart Window and door sensor (otwarcie drzwi i okien) oraz Xiaomi Mi Smart Motion Sensor (czujnik ruchu).

Korzyści dla domu, czyli smart home od T-Mobile i Xiaomi: pakiet Bezpieczeństwo

Trzeci z zestawów to Oświetlenie za 449 zł. Operator do centralki smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub dorzuca zdalnie sterowane źródła oświetlenia oraz inne akcesoria takie jak Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S (inteligentna lampka), Xiaomi Mi Smart Led Bulb Essential (inteligentna żarówka kolorowa), Xiaomi Mi Smart Led Bulb (inteligentna żarówka biała), Xiaomi Mi Wireless Switch (przełącznik bezprzewodowy) i Xiaomi Mi Light Detection sensor (czujnik światła).

Korzyści dla domu, czyli smart home od T-Mobile i Xiaomi: pakiet Oświetlenie

Czarty z zestawów przygotowany został dla osób, które chcą zadbać o swoje dobre samopoczucie, kondycję oraz wygląd. W ramach pakietu Zdrowie za 969 zł otrzymujemy od operatora inteligentną wagę łazienkowa Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, szczoteczkę soniczną Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500, smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite i oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C.

Korzyści dla domu, czyli smart home od T-Mobile i Xiaomi: pakiet Zdrowie

Ostatnia propozycja T-Mobile to pakiet Dzieci za 1089 zł przygotowany z myślą o młodych rodzicach. W ramach tej wyprawki otrzymujemy obrotową kamerę monitorującą Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro, oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C, czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2, inteligentny czajnik elektryczny Xiaomi Mi Smart Kettle Pro oraz inteligentną lampkę nocną Xiaomi Mi Bedside Lamp 2.

Korzyści dla domu, czyli smart home od T-Mobile i Xiaomi: pakiet Dzieci

W jaki sposób zamontować zestawy smart home w domu? T-Mobile w tym pomoże.

Więcej informacji na temat nowej oferty można znaleźć na stronie operatora, a w każdym przypadku na opakowaniu zestawu dostępny jest kod QR, po zeskanowaniu którego na urządzenie użytkownika pobrany zostanie plik z informacjami na temat aplikacji mobilnej Xiaomi Home. To z jej poziomu można prosto i wygodnie skonfigurować wszystkie sprzęty.

Wszystkie zestawy wejdą do sprzedaży już 3 sierpnia 2021 r. Warto przy tym na koniec zaznaczyć, że nic nie stoi też na przeszkodzie, aby powyższe zestawy uzupełnić o inne produkty marki Xiaomi — zarówno te z oferty T-Mobile, jak i takie, których operator u siebie nie oferuje — we własnym zakresie.