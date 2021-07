T-Mobile z nowym internetem domowym. Zero limitów i tylko 40 zł dla klientów

T-Mobile od dziś uruchamia nowy nielimitowany internet domowy. To światłowód lub LTE, w obu przypadkach bez żadnych limitów i z cenami od 40 zł dla klientów T-Mobile.

Nowa odsłona internetu domowego T-Mobile to na pierwszy rzut oka bardzo dobra oferta, w której można zamówić internet domowy niezależnie od lokalizacji. Konsultant T-Mobile na bazie adresu sprawdzi, czy można będzie użyć łącza światłowodowego, czy trzeba będzie pozostać przy domowym wariancie łączności LTE. W obu przypadkach klient uzyska taką samą cenę i całkowity brak limitów, choć oczywiście prędkości będą się znacznie różnić.

Plany są trzy: za 40, 50 albo 70 zł miesięcznie, przy czym są to ceny do osób, które mają abonament komórkowy w T-Mobile (z pominięciem taryfy XS). Jeżeli nie masz żadnego abonamentu u tego operatora, ceny każdego planu są o 20 zł wyższe. Podane tutaj ceny uwzględniają dwie zniżki: za zgody marketingowe i za fakturę elektroniczną. Każda z nich obniża cenę o 5 zł miesięcznie.

A co w przypadku połączenia LTE? Czy naprawdę jest nielimitowane?

Ograniczeniem jest jednak lokalizacja. Mówimy o domowym internecie, a T-Mobile zamierza podchodzić do tego tematu na poważnie. Próba kupienia oferty LTE i korzystania z niej na terenie całego kraju skończy się niepowodzeniem, bo poza obszarem zamieszkania T-Mobile nałoży ograniczenie szybkości do 512 Kb/s.

Nowy internet domowy T-Mobile można też kupić w pakiecie.

Jest też promocja na internet mobilny.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup nowego internetu domowego, będą mogli dokupić do niego duże paczki internetu mobilnego w cenie 10 zł/mies. Przy najniższym pakiecie internetu domowego uzyskamy w tej cenie 20 GB do wykorzystania mobilnego, przy środkowym wariancie - 30 GB, a przy najwyższym - 50 GB. Jest to usługa całkowicie opcjonalna.