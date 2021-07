Polacy zbudowali sztuczną wyspę dla ptaków. To działa, zlatują na nią różne gatunki

Wyspa ma powierzchnię 450 m kw. To okazuje się niedużo, jeśli spojrzymy, kto został już jej mieszkańcem. Wcześniej ptaki swoje gniazda tworzyły w okolicy, ale były zalewane przez deszcze. Na wyspie są znacznie bardziej bezpieczne, bo jej twórcy przewidzieli ewentualne zagrożenia i ta jest chroniona zarówno przed wyższym stanem wody, jak i wyższymi falami. Budowa rozpoczęła się w 2020 roku .

Sztuczna wyspa to już pierwsze sukcesy

Jak donosi Wyborcza z Bielsko-Białej, rezydentami zostały takie ptaki jak mewy śmieszki czy rybitwy rzeczne – tak, jak było to zresztą planowane. Jak pisał wcześniej Radek, rybitwy rzeczne choć nie są gatunkiem zagrożonym, to w Polsce objęto je ścisłą ochroną gatunkową. Wymagają tzw. ochrony czynnej, bo gniazda podczas lęgów często niszczone są przez rosnący poziom wody w zbiornikach retencyjnych lub w trakcie powodzi.

Dużą niespodzianką są gniazda założone przez mewę czarnogłową. To bardzo rzadki okaz – w Polsce występuje raptem 50-80 par. Na wyspie już urodziły się dwa młode osobniki, więc raj dla ptaków może pomóc odbudować liczebność tego gatunku.

Jacek Betleja z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego zaznacza, że ptaki założyły swoje gniazda nieco później niż mają to w zwyczaju. To jednak normalne, bo te muszą przyzwyczaić się do nowego miejsca i przekonać się, że jest bezpieczne.