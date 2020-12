Ptasia wyspa. Jezioro Goczałkowickie dostało właśnie wyjątkowy azyl dla ptaków

450 metrów kwadratowych – taką powierzchnię ma nowa, sztuczna wyspa stworzona na sztucznym Jeziorze Goczałkowickim stworzonym na Wiśle między aglomeracją górnośląską a Beskidami.

Choć dużo w powyższym zdaniu sztuczności, to wyspa będzie stanowiła istotny element natury. Jezioro Goczałkowickie jest siedliskiem wielu gatunków ptaków, w tym, chociażby rybitw rzecznych. Te miały jednak jeden zasadniczy problem z tym zbiornikiem wodnym. Ich gniazda wielokrotnie były zalewane w okresie intensywnych opadów deszczu, szczególnie w lipcu.

Źródło: Soley

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach postanowiła trochę pomóc ptakom i przy ujściu rzeki do jeziora stworzyła rozległą wyspę, na której będą one mogły tworzyć swoje gniazda. Na wszelki wypadek wyspa została zabezpieczona w taki sposób, aby gniazdom nie zagrażał ani wyższy stan wody, ani wyższe fale, ani kry lodowe. Można zatem powiedzieć, że dla rybitw rzecznych będzie to istny raj.

Budowa wyspy w ramach projektu Life.vistupa.pl została sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całość inwestycji kosztowała 1,2 mln zł.

Jeszcze przed oddaniem inwestycji na wyspie zakopano kapsułę czasu, w której znalazły się różne materiały przygotowane przez podmioty odpowiedzialne za jej powstanie.

Rybitwa rzeczna się cieszy

Choć nie jest to gatunek zagrożony, to w Polsce rybitwa rzeczna jest objęta ścisłą ochroną gatunkową i wymaga tzw. ochrony czynnej. Jej gniazda podczas lęgów często niszczone są przez rosnący poziom wody w zbiornikach retencyjnych lub w trakcie powodzi. Dzięki temu, że rybitwa chętnie zasiedla platformy lęgowe przygotowane przez człowieka, twórcy Ptasiej Wyspy przekonani są, że już wkrótce zostanie ona zasiedlona przez ptaki.

Twórcy wyspy zaznaczają, że jest to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia stworzona przez nich wyspa. Wkrótce mogą powstać kolejne.