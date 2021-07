Microsoft Surface Duo 2 istnieje i zapowiada się lepiej od poprzednika

Microsoft nie porzucił marzeń o własnym smartfonie. Surface Duo 2 istnieje i zapowiada się o niebo lepiej od swojego poprzednika.

Przyznam szczerze: nie wierzyłem, że Microsoft wyda na świat drugą generację Surface’a Duo. Jakkolwiek ciekawy, innowacyjny i wyjątkowy był to produkt, tak od strony specyfikacji już w chwili premiery był przestarzały, nie oferował płatności zbliżeniowych, aparat miał beznadziejny, a oprogramowanie do dziś pozostawia bardzo wiele do życzenia. Nic dziwnego, że nie odniósł sprzedażowego sukcesu; z Surface Duo korzystają tylko pracownicy Microsoftu i świry dziennikarze technologiczni pokroju Maćka Gajewskiego, gotowi poświęcić się dla sprawy.

Tymczasem wygląda na to, że gdzieś w odmętach campusu Microsoftu w Redmond istnieje Surface Duo 2. Nie tylko istnieje, ale ma już potencjalną datę premiery i zapowiada się o niebo lepiej od pierwszej generacji.

Microsoft Surface Duo 2 zadebiutuje jesienią?

Jak donosi Windows Central, powołując się na YouTubera o pseudonimie Tech Rat, Surface Duo 2 ma zostać zaprezentowany podczas jesiennego Surface Event, na którym zobaczymy też nową generację komputerów z linii Surface. Ma się to odbyć we wrześniu lub październiku tego roku.

Microsoft Surface Duo

Do sieci przedostało się też wideo, na którym widać niemal finalny prototyp nowego telefonu Microsoftu. Wiemy więc, jak Surface Duo 2 może wyglądać, a także to, co będzie miał w środku.

Zacznijmy może od tego drugiego, bo w końcu Microsoft poszedł po rozum do głowy i pracuje nad produktem z aktualną specyfikacją techniczną. Żadnego dwuletniego procesora i nieadekwatnej ilości pamięci operacyjnej; Surface Duo 2 ma być napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 888, z 8 GB RAM, 256 GB miejsca na dane i – hurra! – łącznością NFC na pokładzie.

Microsoft Surface Duo

Tym samym Surface Duo 2, choć będzie odstawał od reszty świata kształtem, tak nie będzie odstawał wydajnością.

Oczu kąpiel.

Definitywnie najsłabszym elementem pierwszego Duo był aparat – samotny, 11-megapikselowy sensor, do tego ukryty w wewnętrznej części obudowy, nad ekranem. Nie tylko jego umieszczenie było fatalne, ale też produkowane fotografie grubo poniżej współczesnej normy. Wygląda na to, że i ten problem Microsoft rozwiąże w Surface Duo 2, ale sposób, w jaki to zrobi, woła o oczu kąpiel.

Surface Duo 2. Źródło: Tech Rat

Jedną z największych zalet pierwszego Duo był jego elegancki wygląd. Może był on średnio praktyczny, bo de facto zmuszał do korzystania ze smartwatcha w parze z telefonem, ale za to jak on się prezentował! Piękne, minimalistyczne wzornictwo, tak cudownie różne od wszystkiego, co jest na rynku. Tymczasem Surface Duo 2 wygląda tak, jakby ktoś przykleił moduł aparatu z taniego Xiaomi do mydelniczki, zwłaszcza w czarnym wariancie.

Surface Duo 2. Źródło: Tech Rat

Pierwszy rzut oka na Duo 2 jest co prawda niskiej jakości, a do tego patrzymy na prototyp, ale bądźmy szczerzy, to wygląda paskudnie. Szkło na obudowie prezentuje się tandetnie, sama konstrukcja jakby „spuchła”, a 2015 r. dzwonił, żeby mu oddać wystający na pół centymetra moduł aparatu.

Mam nadzieję, że a) finalny produkt będzie wyglądał nieco bardziej estetycznie b) aparat będzie na tyle przyzwoitej jakości, by usprawiedliwić ten guz na obudowie.

Przed Microsoftem dużo pracy.

Skoro gigant – rzekomo – zdecydował się wypuścić na rynek drugą generację swojego dziwacznego smartfona, to mam nadzieję, że praca nad Duo 2 nie skończyła się nad uaktualnieniem podzespołów i aparatu. Surface Duo wymaga pracy – dużo pracy – po stronie oprogramowania, bo nawet dziś, grubo ponad rok od premiery, potrafi wyłożyć się na najprostszych zadaniach, z czego regularnie podśmiewamy się na redakcyjnym Slacku, gdy Maciek Gajewski opowiada nam o przeprawach ze swoim egzemplarzem Duo.

Programiści i inżynierowie Microsoftu mają co robić; jeśli premiera Duo 2 istotnie będzie miała miejsce jesienią, to przed ekipą w Redmond jeszcze mnóstwo pracy, by Surface Duo 2 nie okazał się tak wielkim rozczarowaniem, jak jego pierwsze wcielenie.