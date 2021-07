Nie trzeba wysyłać teleskopów w kosmos. Wystarczy podczepić je do dużego balonu

Zarówno teleskopy naziemne, jak i kosmiczne mają swoje plusy i minusy. Budując teleskop na Ziemi, można zbudować radioteleskop o średnicy 500 m (FAST, Chiny), można także zbudować pojedyncze zwierciadło teleskopu o średnicy 39 m ( ELT , Chile). Taki teleskop można bez żadnego problemu bezustannie serwisować i modernizować, podłączać do niego różne odbiorniki i uzyskiwać nowe wyniki. Problem jednak w tym, że światło wpadające do teleskopu jest już przefiltrowane przez atmosferę ziemską, przez co teleskop nie jest w stanie zobaczyć wielu obiektów.

Teleskopy kosmiczne mają z kolei tę przewagę, że atmosfera nie stanowi dla nich absolutnie żadnego problemu. Mogą obserwować wszechświat w pełnym zakresie widmowym. Ich minusem z kolei jest fakt, że teleskop po wyniesieniu w kosmos zdany jest sam na siebie. Aktualnie nie dysponujemy żadnym statkiem, który pozwoliłby w razie czego dolecieć do teleskopu, wymienić wadliwy komponent i przywrócić do pracy. Najlepszym przykładem może być ostatnia usterka Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Gdyby nie udało się zdalnie przełączyć teleskopu na zapasowy komputer, moglibyśmy już mówić o zakończeniu misji kosmicznego obserwatorium. To samo dotyczy się Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który po wyniesieniu w kosmos trafi do punktu oddalonego od Ziemi o 1,5 mln km. Jeżeli podczas otwierania jego zwierciadła dojdzie do jakiejś nieprawidłowości, ostatnie 25 lat prac rozwojowych obrócą się w pył. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę.