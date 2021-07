W reklamie OnePlusa wystąpił Samsung. Jak do tego doszło? Nie wiem

Samsung umacnia swoją pozycję rynkowego lidera, co jest teraz dla niego nieco łatwiejsze – wielki rywal w postaci Huaweia musi dziś mierzyć się z wyzwaniem w formie nałożonych na niego sankcji. Konkurentów jest jednak znacznie więcej. Poza Apple o podium liderów walczy też Oppo. Firma ta niedawno wchłonęła OnePlusa, by wzmocnić swoje siły. To będzie zażarta rywalizacja.