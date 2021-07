Radar burz stworzony przez Polaka. Sprawdź, gdzie jest burza

Radar burz AntiStorm, to projekt tworzony hobbystycznie przez Jana Górskiego (z zawodu lekarza pracującego w szpitalu). Serwis pokazuje, gdzie jest burza, a wykorzystuje do tego informacje uzyskane z analizy powszechnie i za darmo dostępnych źródeł.

Polski radar burz AntiStorm, działa zarówno w przeglądarce, jak i na urządzeniach mobilnych jako aplikacja PWA (Progressive Web App). Poza możliwością podglądu map satelitarnych i radarowych ma unikalną, w porównaniu do innym tego typu stron, funkcję. Są to powiadomienia typu push, ostrzegające przed zbliżającą się burzą.

W jaki sposób aplikacja wie, gdzie jest burza i jak przewiduje nadchodzące zjawisko pogodowe? Oto, jak wyjaśnia to sam autor:

Po pobraniu danych radarowych (w Polsce odpowiada za to monopolista - IMGW) obrazy te są przekształcane ze skali kolorystycznej w odbiciowość radarową - odbiciowość przekłada się na intensywność opadu w każdej lokalizacji na mapie. Na danych w odbiciowości pracują skrypty tworzące pole prędkości. Mając sekwencję obrazów radarowych algorytmy ustalają w jakim kierunku i z jaką szybkością poruszają się strefy opadowe. Pole prędkości jest kluczowym elementem całego modelu matematycznego dla danych zakresów odbiciowości radarowej - ono determinuje jak skuteczna będzie prognoza przemieszczania się zjawisk atmosferycznych, a tym samym jak skuteczne będzie powiadamianie. Pola prędkości są więc używane do ekstrapolacji przyszłego położenia burz i stref opadowych.

Innymi słowy - śledzenie działa podobnie, jak np. analizowanie obrazu wideo. Te same obiekty są znajdowane w kolejnych ujęciach czasowych, dzięki czemu ustalany jest wektor kierunku ich przemieszczania się. Ustalana jest też intensywność zjawiska, a każdy z tych elementów jest brany pod uwagę przy przewidywaniu zachowań pogodowych.

Z tego algorytmu, co przyznaje sam autor aplikacji, wynika również wada tego rozwiązania, polegająca na tym, że burza musi być zaobserwowana aby można było przewidzieć jej ruch. Nie sposób przewidzieć jej spontanicznego pojawienia się przed faktem.



Oprócz zapisywania się na powiadomienia dotyczące burzy i deszczu bądź tylko burzy, stronę możemy wykorzystać do obserwacji widoku radarowego (pokazuje ona obiekty opadowe w skali kolorystycznej odzwierciedlającej intensywność). Kliknięcie na danym obszarze pokazuje nam prawdopodobieństwo wystąpienia opadów oraz jaki czas minie do spodziewanego zjawiska.