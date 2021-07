Kto by pomyślał. Miłośnik astronomii odkrył jeszcze jeden niewielki księżyc Jowisza

Do dnia dzisiejszego astronomowie skatalogowali 79 obiektów krążących wokół największej planety Układu Słonecznego. Tymczasem Kai Ly, miłośnik astronomii analizujący dane z wcześniejszych obserwacji astronomicznych dostrzegł na zdjęciach jeszcze jeden świecący punkt. Jak się okazało, był to wcześniej zupełnie nieznany księżyc należący do tzw. grupy Carme. Jest to grupa nieregularnych księżyców Jowisza krążących w kierunku przeciwnym do kierunku głównych księżyców i co ważne, po bardzo nachylonej orbicie.