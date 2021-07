Wbrew pozorom nie jest to nazbyt oryginalny pomysł. Ileż to od lat sprzedano w internecie ładnych i nic nieznaczących certyfikatów posiadania działki na Księżycu czy na Marsie? Więcej, w 2002 r. Joey Tribbiani, jeden z bohaterów serialu Friends kupił rodzicom Moniki i Rossa gwiazdę. Można zatem założyć, że spora część kosmosu jest już wyprzedana.

Kim jest Lil Uzi Vert?

Lil Uzi Vert to amerykański raper, który do dzisiaj - przynajmniej według internetu - miał już więcej pseudonimów artystycznych niż wydanych płyt. Jego najbardziej rozpoznawalnym utworem, który na chwilę obecną ma już 157 mln wyświetleń na YouTubie jest „Money Longer”.

Lil Uzi Vert kupuje gazowego olbrzyma WASP-127b

Czy w ogóle można sobie kupić planetę?

Pytanie: od kogo? Aby Lil Uzi Vert mógł sobie kupić planetę, to najpierw ktoś musiałby ją posiadać i chcieć sprzedać. Jeżeli raperowi faktycznie ktoś chciał sprzedać planetę, to po prostu wprowadził go w błąd.

Obowiązujący od ponad pięćdziesięciu lat Traktat o Przestrzeni Kosmicznej przyjęty w 1967 r. przez ONZ zakazuje jakimkolwiek ludziom czy krajom rościć sobie praw do terytoriów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej, czy to działek na Księżycu, Marsie, planetoidach czy w końcu całych gwiazd i planet.

Jedyne co faktycznie będzie można zrobić, to wydobywać minerały w celach naukowych z innych ciał Układu Słonecznego. Takie prawo obowiązuje od 2015 r. w Stanach Zjednoczonych.

Nie zmienia to jednak faktu, że na świecie jest mnóstwo firm „sprzedających działki na Księżycu” czy też „prawa do nazwania planety swoim imieniem”. Przekazywane w takich transakcjach pieniądze są jak najbardziej realne, jednak wynikające z nich prawa i certyfikaty nie mają absolutnie żadnego znaczenia.

Tak z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć, ile Lil Uzi Vert zapłacił za planetę i komu. Jak mawia stare angielskie przysłowie: A fool and his money are soon parted (głupota i pieniądze nie idą w parze). Mam wrażenie, że pasuje ono tutaj jak ulał.