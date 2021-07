Jeśli oglądasz wideo w HD lub 4K, to szkodzisz planecie. W aplikacji wideo ekologia wjechała na pełnej

Tym niemniej nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy obniżać sobie jakość seriali. Choć w gruncie rzeczy, to oczywiste. Ponad połowa całego internetowego ruchu – wymiany danych między milionami serwerów i urządzeń na całej planecie – to transmisje wideo. Oczywiste jest, że im mniej danych do przetworzenia i wysłania, tym mniej zużytej energii. Godne przemyślenia.