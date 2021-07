Islandia to tylko szczyt zatopionego kontynentu. Naukowcy przekonują, że pod spodem jest Icelandia

Obecnie przyjmowana teoria mówi, że Islandia powstała ok. 60 mln lat temu wskutek eksplozji wulkanicznej w środku Oceanu Atlantyckiego. Autorzy nowego artykułu uważają jednak, że gdy superkontynent Pangea uległ podziałowi na mniejsze części, jego górny fragment pozostał w całości i łączył Grenlandię, Islandię i Skandynawię pasem o szerokości ok. 300 km, który pozostawał ponad powierzchnią oceanu do ok. 10 mln lat temu. Cały kontynent tym samym miałby mieć ok. 600 000 km2 powierzchni zamiast wystających dzisiaj z oceanu jedynie 103 000 km2.