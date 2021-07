iPhone 13 zadebiutuje jesienią i mamy o nim coraz więcej informacji. Wszystko, co o nim wiemy, zebrał w jednym miejscu Piotr Grabiec. Zachęcam do lektury jego tekstu:

Wiemy tyle, że iPhone 13 powinien w zasadzie nazywać się iPhone 12s, bo zmian będzie tyle, co kot napłakał. Największa z nich to rzekome zastosowanie panelu LTPO z adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz w iPhonie 13 Pro i iPhonie 13 Pro Max. Delikatnie skurczony ma zostać też niesławny notch, przez co iPhone 13 na pierwszych grafikach od frontu przypomina mi staruśkiego LG G8 albo jakieś tanie Huaweie sprzed lat. Jakkolwiek dziwne może się to wydawać, szerszy notch był jakoś tak… bardziej estetyczny.