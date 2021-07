Internet 5G w Plusie będzie tańszy. Zielony operator zapowiedział właśnie nowe taryfy z dostępem do sieci 5. generacji.

Plus przygotował nowe taryfy internetu mobilnego 5G. Paczki gigabajtów, które podwojono w ramach promocji, wchodzą do oferty na stałe, a klienci, którzy się zdecydują podpisać umowę, mogą liczyć na dostęp do sieci 5. generacji. Z oferty będzie można skorzystać już 19 lipca 2021 r.