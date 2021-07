Amerykański wywiad ostrzega: Chińczycy będą zakłócać z orbity satelity innych państw

To nie pierwszy raz kiedy przedstawiciele amerykańskiej armii czy nawet NASA ostrzegają przed niebezpieczeństwem ze strony Chin w przestrzeni kosmicznej.

Podczas wirtualnego spotkania , które miało miejsce w zeszłym tygodniu admirał Michael Studeman przekonywał, że aktualnie dostępne informacje wskazują, że Chiny prowadzą intensywny program rozwoju broni, która miałaby możliwość zakłócania pracy satelitów innych państw na orbicie, ale także broni umożliwiającej zestrzelenie zarówno z Ziemi jak i z orbity dowolnego satelity amerykańskiego. Według Studemana Chiny inwestują obecnie ogromne środki w długoterminowy rozwój broni kosmicznej. Jest to już kolejne ostrzeżenie ze strony przedstawicieli armii amerykańskiej.

Zaledwie kilka miesięcy temu mogliśmy przeczytać o obawach armii amerykańskiej co do ramienia robotycznego przyczepionego do nowej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong.