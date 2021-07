Nocleg na łodzi czy w drapaczu chmur? Najciekawsze miejscówki nad polskim morzem z Airbnb

Airbnb różni się jednak od typowych platform reprezentujących hotele czy pensjonaty. Mamy do czynienia z prywatnymi właścicielami, którzy udostępniają swój pokój lub mieszkanie do wynajęcia turystom. Tutaj możemy wynająć pokój nie tylko na weekend czy dwa tygodnie urlopu. Airbnb daje możliwość dokonania rezerwacji na miesiąc lub nawet pół roku.

Katalog noclegów Airbnb oferuje zarówno miejsca w centrum Trójmiasta, blisko plaż, ale też położone w zaciszu, z dala od miejskiego zgiełku. To nie tylko zwyczajne pokoje czy mieszkania. Wybrzeże Morza Bałtyckiego ma do zaoferowania naprawdę niezwykłe i niespotykane miejsca na spędzenie urlopu.

Co braliśmy pod uwagę wybierając miejsca?

Dom na wodzie, 418 zł

A może urlop w domu na wodzie ? To niezwykłe lokum zacumowane w Houseboat Porta Mare w Gdyni to odpoczynek w rytmie kołysania morskich fal. Lokalizacja blisko centrum pozwala cieszyć się z atrakcji miasta, a zaciszne wnętrze oraz taras z widokiem na morze - odpocząć i zrelaksować.

Puzzle House, 250 zł

Ten uroczy, zaciszny domek otoczony zielenią to doskonałe miejsce, by uciec od miejskiego zgiełku. Poza oddaloną zaledwie 500 metrów plażą, amatorzy rowerów lub pieszych wędrówek znajdą tu malownicze szlaki, ścieżki, lasy oraz klify.

Przyjemnie zacieniony ogródek otaczający domek to własny skrawek zieleni, gdzie można w spokoju wypoczywać. Sam domek na parterze mieści w pełni wyposażoną kuchnię oraz pomieszczenie z jacuzzi, a poddasze to uroczo urządzona część sypialna.

Łódź mieszkalna, 690 zł

To niepowtarzalna okazja , żeby na własne oczy zobaczyć kawałek historii, a nawet zamieszkać w nim. Molendiep to barka mieszkalna z 1909 roku. Zwodowana na stawie pośród łąk i pól w zacisznej okolicy.

Pokój z widokiem na morze, 370 zł

To niepowtarzalna okazja, by budzić się co rano oglądając przepiękny morski krajobraz. Ten przestronny i przytulnie urządzony pokój to nie tylko doskonałe miejsce na wypoczynek, ale też wymarzony punkt wypadowy. Plaża jest dosłownie za płotem, a do samego centrum miasta dojść można w nie więcej niż 15 minut.