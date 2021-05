Zdecyduj, co z twoimi zdjęciami. Za 3 tygodnie Google zmieni zasady ważnej usługi

1 czerwca Zdjęcia Google kończą z bezpłatnym nielimitowanym planem na nasze fotografie. Jeżeli jeszcze nie przemyślałeś dalszej strategii działania, zostały ci już tylko trzy tygodnie.

W listopadzie ubiegłego roku Google poinformował o kolosalnej zmianie w działaniu swojej fotograficznej usługi Zdjęcia Google. Darmowy nielimitowany plan przestanie obowiązywać od pierwszego czerwca 2021 r., a pamiętajmy, że to właśnie ten element sprawił, że Zdjęcia zyskały na świecie gigantyczną popularność.

W listopadzie Huber Taler pisał, że Google najpierw uzależnił miliardy użytkowników od Zdjęć Google, a teraz wystawił im rachunek. Trudno się z tym nie zgodzić. I choć Google nigdy nie twierdził, że darmowy plan będzie obowiązywał na zawsze, to wiele osób zakładało, że Google’owi wystarczy skanowanie zdjęć swoich użytkowników do celów reklamowych. Okazało się, że to za mało, a Google już pierwszego czerwca wyciągnie ręce po pieniądze.

Zdjęcia Google - co zmieni się 1. czerwca 2021 r.?

Od tego dnia kopie zapasowe zdjęć i filmów przesyłane w tzw. wysokiej jakości będą wliczały się do limitu bezpłatnego miejsca na koncie Google. Dla przypomnienia - obecnie aplikacja działa w taki sposób, że zdjęcia przesyłane w Wysokiej jakości (czyli po kompresji) nie wpływają na limit miejsca, a zdjęcia uploadowane w Oryginalnej jakości uszczuplają limit. Po pierwszym czerwca oba rodzaje plików będą zabierać miejsce na koncie Google.

Tym samym użytkownicy będą mieli bardzo ograniczoną przestrzeń na zdjęcia. Do dyspozycji będzie tylko 15 GB, ale pamiętajmy, że to przestrzeń współdzielona na całym koncie Google, pomiędzy takimi usługami jak Gmail czy Dysk Google.

Zdjęcia przesłane do czerwca w wysokiej jakości nie wpłyną na limit miejsca w Zdjęciach Google.

Wszystkie zdjęcia i filmy przesłane do 1 czerwca w ramach planu Wysoka jakość pozostaną w usłudze na dotychczasowych zasadach, bez wpływania na dostępny limit miejsca. Dopiero zdjęcia przesłane po 1 czerwca będą uszczuplać limit.

To oznacza, że jeśli chciałbyś zrobić darmową kopię swojego katalogu zdjęć na serwerze Google, masz na to jeszcze tylko trzy tygodnie. Jeżeli zdążysz, takie archiwum pozostanie dostępne online za darmo na stałe... albo przynajmniej do momentu, kiedy Google ponownie postanowi zmienić zasady gry.

Ile będą kosztować Zdjęcia Google po 1 czerwca 2021 r.?

Usługa zasadniczo dalej będzie darmowa, ale będzie ograniczona przestrzenią na twoim koncie Google. Domyślnie jest to tylko 15 GB współdzielone z Gmailem i Dyskiem Google, więc przestrzeni jest bardzo niewiele. Co, jeśli się skończy?

Google proponuje powiększenie przestrzeni za opłatą. Jest to możliwe w ramach abonamentu Google One, w którym ceny wyglądają następująco:

100 GB - 8,99 zł/mies. lub 89,99 zł rocznie,

200 GB - 13,99 zł/mies. lub 139,99 zł rocznie,

2 TB - 46,99 zł/mies. lub 469,99 zł rocznie.

Ceny są więc porównywalne z innymi usługami chmurowymi na rynku. Jeśli szukasz alternatywy, przygotowałem listę usług, do których możesz przenieść swoje zdjęcia.

Osobiście przeniosłem mój katalog zdjęć do iCloud, ponieważ nie godzę się na nowe zasady Google’a. Dotychczas za Zdjęcia Google płaciliśmy poniekąd prywatnością. Usługa skanowała każde nasze zdjęcie, a Google miał darmowy materiał wsadowy, którym szkolił algorytmy swoich pozostałych usług. Teraz usługa będzie robić to samo, a dodatkowo klient będzie musiał za to wszystko zapłacić.

Każdy użytkownik musi zdecydować sam, co zrobić dalej ze swoimi zdjęciami w ramach Zdjęć Google. Czas na decyzję macie do 1 czerwca 2021 r.