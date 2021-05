Dzieci nie wpadną w depresję przez technologię. Ale i nie poprawią sobie samopoczucia

Dobra wiadomość dla rodziców: z badań przeprowadzonych przez Oxford Internet Institute wynika, że korzystanie z nowych technologii w okresie dojrzewania ma niewielki związek ze zdrowiem psychicznym. Tyle że... nie wszystkie badania to potwierdzają.

Badanie przeprowadzono na 430 tys. dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Badacze z Oxford Internet Institute sprawdzili czy takie czynniki jak oglądanie telewizji, media społecznościowe i korzystanie z urządzeń (smartfony, laptopy, tablety, etc) mają związek z depresją, skłonnościami samobójczymi i problemami behawioralnymi.

Technologia nie ma wpływu na zdrowie psychiczne dzieci

Pierwszym i najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest zauważalny, choć niewielki spadek zależności pomiędzy występowaniem depresji, a korzystaniem z mediów społecznościowych i oglądaniem telewizji. Co do korzystania z samych urządzeń, naukowcy nie zauważyli, aby smartfon, tablet czy laptop same w sobie miały jakikolwiek wpływ na zdrowie psychiczne.

Jeśli chodzi o samo badanie, można mieć kilka zastrzeżeń do jego metodologii. Po pierwsze - zostało oparte na ankietach wypełnianych przez samych badanych. Metoda ta nie gwarantuje zbyt dużej dokładności badań. Po drugie, same pytania nie były zbyt szczegółowe. Jeśli chodzi na przykład o media społecznościowe, pytanie dotyczyło samego czasu trwania aktywności w mediach społecznościowych, bez zagłębiania się w takie szczegóły jak chociażby szczegóły czy rodzaj tej aktywności.

Wpływ korzystania z technologii to nie to samo, co korzystanie z mediów społecznościowych

Pokazują to wcześniejsze badania. Naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii udowodnili, że korzystanie z Facebooka, Instagrama czy Snapchata może zwiększyć poczucie osamotnienia. Sprawdzono to, dzieląc uczestników badania na dwie grupy. Pierwsza z nich miała korzystać ze swoich ulubionych mediów społecznościowych w normalny sposób, drugiej jednak zalecono ograniczenie swojej aktywności w socjalach do 10 minut dziennie. Efekt? Ograniczenie korzystania znacząco zmniejszyło poczucie osamotnienia szczególnie u osób, które na początku badania poważnie zmagały się z tym problemem.

Do identycznego wniosku doszli również Hui Tzu Grace Chou i Nicholas Edge, socjologowie z Utah Valley University, którzy przebadali 425 studentów pod kątem wpływu mediów społecznościowych na ich samopoczucie. Z badania Chou i Edge'a wynika, że ludzie, którzy spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych, są bardziej skorzy to przyznania, że inni mają lepsze życia. Jednocześnie mniej chętnie przyznają, że życie jest fair. Za to ci, którzy ograniczają czas spędzany w mediach społecznościowych i częściej socjalizują się w rzeczywistości, mają mniejsze szanse na bycie nieszczęśliwym.

Ludzie spędzający więcej czasu w mediach społecznościowych mają też tendencję do obsesyjnego poprawiania ich wirtualnego wizerunku, co dodatkowo wpędza ich w przekonanie, że ich prawdziwe życie nie jest tak wspaniałe, jak to wirtualne. Takie błędne koło może prowadzić do pojawienia się stanów depresyjnych.