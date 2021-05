Pociąg Starlinków przeleci nad Polską. Dziś doskonały wieczór na obserwacje

W końcu robi się cieplej, niebo zrobiło się czystsze, aż szkoda nie wyjść i nie popatrzeć. W najbliższych dniach pojawią się także doskonałe okazje do obserwacji słynnych „pociągów”, czyli długich ciągów podążających za sobą w jednej linii satelitów konstelacji Starlink. Jeżeli masz ochotę zobaczyć, jak to wygląda, to poniżej piszemy gdzie i kiedy warto wyjść na zewnątrz.

Gdzie i kiedy obserwować Starlinki w Polsce

W nocy z poniedziałku na wtorek (10/11 maja) w okolicach godziny 22:00 będzie można zobaczyć satelity wyniesione na orbitę 29 kwietnia.

Warszawa

Pierwsze satelity pojawią się nad zachodnim horyzontem o godzinie 21:56:53. Ostatni satelita z tej serii pojawi się na niebie o 22:10:44. W tym przedziale czasu nad głowami powinno przelecieć ponad 50 satelitów. Wszystkie satelity przelecą bardzo wysoko nad głowami, aż 77 stopni nad lokalnym horyzontem. Ostatni satelita zniknie nad horyzontem wschodnim o godzinie 22:16:44

Przelot Starlinków nad Warszawą. Źródło: Heavens-above

Gdańsk

W Gdańsku także będzie można obserwować te same satelity, aczkolwiek pojawią się one 10 stopni nad południowo-zachodnim horyzontem i wzniosą się na wysokość 57-60 stopni nad horyzontem. Pierwszy satelita pojawi się na niebie o 21:56:40, ostatni zniknie o 22:16:01

Przelot Starlinków nad Gdańskiem. Źródło: Heavens-above

Poznań

Warunki do obserwacji w Poznaniu są dzisiaj wprost idealne. Pierwszy satelita w Poznaniu pojawi się na niebie o 21:56:16 nieco na południe od kierunku zachodniego. Satelity przejdą niemal idealnie przez zenit (88 stopni) i znikną ok. 22:15:43.

Przelot Starlinków nad Poznaniem. Źródło: Heavens-above

Sosnowiec

Z południa Polski dzisiaj Starlinki będą widoczne nieco słabiej niż w reszcie kraju. Pierwszy satelita pojawi się nad sosnowieckim horyzontem zachodnim o godzinie 21:56:32, aby trzy minuty później znaleźć się 52 stopnie nad horyzontem północnym. Ostatni, kończący pociąg satelita pojawi się o 22:10:25 i zajdzie nad północno-wschodnim horyzontem o 22:15:54.

Przelot Starlinków nad Sosnowcem. Źródło: Heavens-above

Pozostaje mi życzyć wam bezchmurnego nieba.