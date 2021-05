1 interakcji

Jeżeli w ciągu ostatnich kilku dni nie udało wam się dostrzec satelitów konstelacji Starlink, to nic straconego. Dzisiejszej nocy warunki do obserwacji będą jeszcze lepsze.

W przeciwieństwie do wczoraj dzisiaj będziemy mieli okazję obserwować przelot na tle ciemniejszego nieba, przez co satelity będą łatwiejsze do odnalezienia nawet na niebie w środku miasta.

Podczas obu dzisiejszych przelotów satelity nie są już tak bardzo blisko siebie, jak tuż po starcie. Oba przeloty dotyczą bowiem satelitów, które zostały wyniesione na orbitę 29 kwietnia i od tego czasu stopniowo się od siebie oddalają.

Czym są Starlinki?

Satelity megakonstelacji Starlink docelowo mają dostarczać szybki internet w każdym miejscu na Ziemi. W tym celu firma Elona Muska planuje w pierwszej fazie umieścić na orbicie ponad 12 000 satelitów, aczkolwiek złożyła już wniosek na rozszerzenie konstelacji do nawet 40 000 satelitów.

Nie tylko Elon Musk planuje umieścić na orbicie własne tysiące satelitów. Takie sam plany ma chociażby Jeff Bezos (megakonstelacja Kuiper) jak i Chińska Republika Ludowa, która poinformowała o zamiarze umieszczenia na orbicie dodatkowych 13 000 satelitów. O ile w 2010 roku na całej orbicie okołoziemskiej było ok. 2000 satelitów, tak w 2030 roku może być ich nawet trzydzieści razy więcej.

Jak każdy taki pomysł, ma on swoje zalety i wady. Ukończona megakonstelacja satelitów Starlink będzie mogła dostarczać internet praktycznie w każde miejsce na kuli ziemskiej, rozwiązując problem braku infrastruktury w wielu krajach rozwijających się.

Z drugiej strony, astronomowie domagają się ograniczenia niekontrolowanych planów rozbudowy konstelacji, bowiem przelatujące nad obserwatoriami na całym świecie satelity uniemożliwiają realizację wielu programów badawczych głębokiego nieba. Jasne satelity bezustannie przelatują przez pole widzenia teleskopów, pozostawiając po sobie jasne ślady, które znacząco zmniejszają wartość naukową prowadzonych obserwacji.

Gdzie i kiedy zobaczyć Starlinki w nocy z 11 na 12 maja

Gdańsk

W Gdańsku przelot rozpocznie się o 22:16:48 dziesięć stopni nad zachodnim horyzontem. Trzy minuty później pierwsze satelity wzniosą się 68 stopni nad południowy horyzont. Ostatni satelita zniknie nad wschodnim horyzontem o godzinie 22:37:00.

Przelot satelitów Starlink nad Gdańskiem w nocy z 11 na 12 maja. Źródło: Heavens-above

Warszawa

Pierwszy satelita nad Warszawą pojawi się o godzinie 22:17:09 dziesięć stopni nad zachodnim horyzontem, aby wznieść się na wysokość 71 stopni nad północnym horyzontem. Z uwagi na to, że satelity będą dzisiaj bardziej od siebie oddalone, ostatni wyłoni się znad horyzontu o godzinie 22:32:03 i zniknie na wschodzie o 22:37:00.

Przelot satelitów Starlink nad Warszawą w nocy z dnia 11 na 12 maja. Źródło: Heavens-above

Poznań

Pierwszy satelita wyłoni się w Poznaniu 10 stopni nad zachodnim horyzontem o godzinie 22:16:31 i wzbije się na wysokość 79 stopni nad północnym horyzontem, aby trzy minuty później zniknąć na wschodzie. Ostatni satelita zniknie o 22:37:00.

Przelot satelitów konstelacji Starlink nad Poznaniem 11 maja. Źródło: Heavens-above

Sosnowiec

Pierwsze satelity nad Sosnowcem powinny pojawić się o 22:16:56 nieco na północ od kierunku zachodniego. Trzy minut później pierwszy satelita znajdzie się 45 stopni nad horyzontem północnym. Cały ciąg satelitów będzie przelatywał przez ten punkt przez 16 minut, aby o 22:37:00 całkowicie zniknąć nad wschodnim horyzontem.

Przelot satelitów konstelacji Starlink nad Sosnowcem 11 maja. Źródło: Heavens-above