Xiaomi Mi 11 Lite 5G trafia do Polski, a wraz z nim inne smartfony i nowe opaski Mi Band 6

Xiaomi rzucił na nasz rynek sporo nowości, a najciekawszą z nich jest Xiaomi Mi 11 Lite 5G w bardzo atrakcyjnej cenie na start. To w dodatku nie koniec niespodzianek.

Oferta marki Xiaomi w Polsce powiększyła się właśnie o całą gamę urządzeń. Wśród nowości wyszczególnione zostały przede wszystkim smartfony w wielu różnych odmianach, ale do sprzedaży trafiają sprzęty również z innych kategorii. Poznaliśmy w dodatku ich oficjalne ceny oraz listę sklepów, w których będzie można je kupić.

Najciekaszą nowością jest Xiaomi Mi 11 Lite 5G, czyli smartfon z obsługą sieci 5G za jedyne 1899 zł.

Właśnie za tyle kupimy model wyposażony nie tylko w modem pozwalający łączyć się z siecią 5. generacji, ale również w 6 GB pamięci operacyjnej oraz dysk 128 GB. W jego przypadku dostępna jest też o 100 zł droższa edycja, w której nie rozszerza się dysku, tylko powiększa się ilość RAM-u o kolejne 2 GB, co daje łącznie 8 GB.

W przypadku smartfona Xiaomi Mi Lite 5G producent w ramach przedsprzedaży oferuje swoją nowiutką opaskę Mi Band 6 za symboliczną złotówkę

W ramach przedsprzedaży Xiaomi 11 Lite 5G można kupić w zestawie z Mi Smart Band 6 za symboliczną złotówkę, a akcja potrwa od 29 kwietnia do 6 maja 2021 r. Zakupu będziemy mogli dokonać z kolei w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom, a także u wszystkich operatorów infrastrukturalnych: Orange’a, Playa, T-Mobile’a i Plusa.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G — specyfikacja

Nowe urządzenie w ofercie Xiaomi ma wymiary 160.5 × 75.7 × 6.8 mm i waży 159 gramów. W obudowie znalazło się miejsce na 6,55-calowy wyświetlacz typu AMOLED, który odświeżany jest w 90 Hz. Panel ma rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli (402 ppi) i chroni go szkło Gorilla Glass 6. Ekran obsługuje tryb HDR, a jego maksymalna jasność to 800 nitów.

Procesorem zamontowany w Xiaomi Mi Lite 5G to ośmirdzeniowy Qualcomm Snapdragon 780G wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Aparat umieszczony z tyłu obudowy ma trzy obiektywy (64 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix), a kamerka do selfie robi zdjęcia o wielkości 20 megapikseli.

Oprócz tego telefon dostał slot na kartę microSDXC, port USB 2.0, akumulator o pojemności 4250 mAh ładowany z mocą 33 W i czytnik linii papilarnych umieszczony na krawędzi obudowy. Do tego dochodzą moduły łączności: 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Warto przy tym dodać, że Xiaomi Mi Lite 5G to nie jedyna nowość w ofercie Xiaomi.

Ruszyła przedsprzedaż na nowe smartfony Xiaomi, w tym Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite będzie dostępny w regularnej sprzedaży w cenie od 1399 zł.

Dokładnie tyle zapłacimy za ten nowy telefon chińskiej firmy w wariancie z 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci na system i dane użytkownika w autoryzowanym sklepie Xiaomi oraz u partnerów. Na ich liście znalazły się witryny www Mi-Home.pl, Mi-Store.pl, mimarkt.pl oraz salony Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.

Osoby, które potrzebują nieco więcej pamięci, mogą wybrać wariant z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni dyskowej, który jest zaledwie od 100 zł droższy i kosztuje tym samym 1499 zł, ale istnieje szansa, aby nabyć ten telefon nieco taniej. Jedynie dziś, czyli 29 kwietnia 2021 r. odbędzie się tzw. flash sale, czyli przedsprzedaż obu modeli:

Xiaomi Mi 11 Lite 6/64 za 1199 zł 1399 zł ;

; Xiaomi Mi 11 Lite 6/64 za 1299 zł 1499 zł .

A ile trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi 11i i Mi 11 Ultra?

W przypadku tego modelu dostępne są dwa warianty. Podstawowy za 2799 zł dostał 8 GB RAM-u oraz dysk o pojemności 128 GB, podczas gdy jego droższa o 200 zł wersja w cenie 2999 zł oferuje tyle samo pamięci operacyj i dwukrotnie większy dysk — czyli inaczej niż w przypadku Xiaomi i 11 Lite 5G i podobnie jak w Xiaomi Mi 11 Lite. W ramach przedsprzedaż pomiędzy 7 i 13 maja producent dorzuci za złotówkę do telefonu zegarek Mi Watch.

Jeśli chodzi o Xiaomi Mi 11 Ultra, czyli telefon dla aspirujących filmowców, to w tym przypadku cena jest niestety zaporowa — w naszym kraju wynosi ona aż 5699 zł. Potrójny układ aparatów z matrycą nowej generacji o wielkości 1/1,12”, procesor Qualcomm Snapdragon 888 i 120-hercowy, dodatkowy wyświetlacz i panel główny o rozdzielczości WQHD+ budzą mimo to podziw. Turbodoładowany smartfon trafi do sprzedaży 29 kwietnia.

Opaskę, czyli Xiaomi Smart Band 6 można kupić dużo taniej niż zwykle

Oprócz tego Xiaomi wprowadza oficjalnie do Polski swoje nowe opaski Mi Band 6 i… projektor

Nową opaskę będzie można kupić w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom oraz u operatorów Orange, Play, T-Mobile i Plus za 219 zł już 1 maja. Dziś, czyli 29 kwietnia odbędzie się też 24-godzinne flash sale, w ramach którego nowiutki smartwatch zostanie wyceniony na jednie 179 zł, co daje solidne 40 zł obniżki.

Wisienką na torbie tej oferty jest zapowiadany już wcześniej Mi Smart Projektor 2. Urządzenie rzucające na ścianę obraz w 1080p o wielkości do 120 cali ze wsparciem HDR 10 ma kosztować 4199 zł. Odpowiednim miejscem zakupu będą w tym przypadku autoryzowane salony Mi-Store oraz strony takie jak mi-home.pl. mi-store.pl i mimarkt.pl.