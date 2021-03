Mi Band 6, cztery smartfony Mi 11 i projektor. Takie są ceny nowych sprzętów Xiaomi

2 interakcji

Xiaomi wprowadziło dzisiaj sporo produktów do oferty i podało ich ceny. Już wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za nowe telefony z linii Xiaomi Mi 11, opaskę Xiaomi Mi Band 6 oraz za Xiaomi Mi Smart Projector Pro 2.

Najgorętszą nowością w ofercie firmy Xiaomi jest teraz nowa wersja opaski fitness do mierzenia aktywności sportowej oraz stanu zdrowia. O premierze tego urządzenia mówiło się już od dawna, a dziś poznaliśmy specyfikację Xiaomi Mi Band 6 (a w zasadzie Xiaomi Mi Smart Band 6). Za urządzenie przyjdzie nam zapłacić równowartość 44,99 euro (ok. 210 zł).

Oprócz tego w ofercie firmy pojawił się Mi Smart Projector Pro 2, czyli nowa wersja projektora wspierająca tryb HDR10. Oprócz tego w urządzeniu znalazł się głośnik obsługujący standardy DTS-HD oraz Dolby Audio, a to wszystko w cenie 899 euro (ok. 4200 zł ) w ramach przedsprzedaży (tzw. early bid). Później urządzenie będzie sprzedawane za 999 euro (ok. 4665 zł).

Xiaomi zdradziło też ceny czterech nowych smartfonów z linii Xiaomi Mi 11

Chodzi Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite oraz Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Pierwsze z urządzeń, którym jest topowy Xiaomi Mi 11 Ultra, będzie dostępne wyłącznie w jednej wersji, jeśli chodzi o ilość dostępnej pamięci operacyjnej oraz przestrzeni na system i dane użytkownika. W obudowie telefonu znalazło się miejsce na 12 GB RAM-u oraz dysk o pojemności 256 GB, a smartfon wyceniono na aż 1199 euro (ok. 5600 zł).

Xiaomi Mi 11 Ultra

Nieco atrakcyjniej wyceniony został Xiaomi Mi 11i, który dostępny jest w dwóch wersjach różniących się ilością dostępnej pamięci wewnętrznej. Tańszy model wyceniony na 649 euro (ok. 3030 zł) ma dysk o pojemności 128 GB, podczas gdy droższy, kosztujący 699 euro (ok. 3265 zł) oferuje ma dwukrotnie więcej pojemności, czyli 256 GB. W obu przypadkach możemy liczyć na 8 GB RAM-u.

Znacznie bardziej atrakcyjną finansowo propozycją jest Xiaomi Mi 11 Lite, który kosztuje 299 euro (ok. 1400 zł) w podstawowej wersji z 6 GB RAM-u oraz dyskiem 64 GB. Do tego dochodzi Xiaomi Mi 11 Lite 5G z obsługą sieci 5. generacji wyposażony w bazowym wariancie w 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, za który trzeba zapłacić 369 euro (ok. 1725 zł).