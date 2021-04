WIDEO DNIA: Zobacz ten wschód Ziemi z orbity wokół Księżyca. Rewelacja!

120 interakcji

Seán Doran to osoba znana chyba wszystkim internetowym miłośnikom fascynujących zdjęć kosmosu. Irlandczyk od wielu lat wrzuca do sieci opracowane przez siebie rewelacyjne zdjęcia gwiazd, planet i innych obiektów kosmicznych wykonane przez sondy czy teleskopy kosmiczne. Tym razem postanowił pokazać nam wschód Ziemi nad Księżycem.

Z dużych obiektów na Ziemi możemy regularnie obserwować wschody i zachody Słońca i Księżyca. Często jednak zapominamy, że w innych miejscach Układu Słonecznego, możemy oglądać zupełnie inne wschody i zachody.Z Księżyca można obserwować wschód Ziemi.

Czy aby na pewno?

No dobrze, to była tylko zmyłka - na Księżycu jest troszeczkę inaczej. Jak wszyscy wiemy, z Ziemi da się obserwować cały czas tę samą stronę Księżyca. Oczywiście, wskutek libracji Księżyc delikatnie się waha, i czasami widzimy troszeczkę więcej na wschodzie, czasami na zachodzie, ale generalnie dużą część tarczy Księżyca widzimy bezustannie i tak samo duża część pozostaje bezustannie poza zasięgiem naszego wzroku.

Wyobraźmy sobie teraz, że patrzymy na środek tarczy Księżyca w pełni. I na tym środku Księżyca stoi sobie astronautka i spogląda na Ziemię. Gdzie dla niej znajduje się Ziemia? W zenicie, w najwyższym punkcie nieba. Ze względu na to, że ten punkt jest wiecznie zwrócony w stronę Ziemi, to w tym miejscu nigdy nie będzie wschodu ani zachodu Słońca, Słońce będzie bezustannie kręciło się delikatnie w pobliżu zenitu. Analogicznie byłoby gdybyśmy postawili astronautkę blisko krawędzi Księżyca. Patrząc w stronę Ziemi, taka astronautka musiałaby patrzeć w kierunku księżycowego horyzontu. Z czasem Księżyc trochę by się chował, trochę wychodził zza horyzontu, ale klasycznego, porównywalnego do ziemskiego wschodu Ziemi by tam nie było.

Jak zatem można zobaczyć taki wschód Ziemi na Księżycu?

Otóż wystarczy znajdować się na przykład na pokładzie statku kosmicznego (Apollo czy Orion) i kończyć okrążenie wokół Księżyca. Astronauci podróżujący wokół Srebrnego Globu wyłaniając się z cienia Księżyca, mogą obserwować wychodzącą zza krawędzi Księżyca Ziemię.

Stąd i zresztą powyższa animacja. Została ona złożona ze zdjęć wykonanych przez japońską sondę Kaguya, która krąży wokół Księżyca od 2007 roku. Po prostu poezja.