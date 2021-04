Płacisz, a sztuczna inteligencja obrabia za ciebie zdjęcia. Imagen AI zaoszczędzi czas fotografom

Sztuczna inteligencja najpierw przeanalizuje twój styl edycji zdjęć, a później, w zamian za miesięczną opłatę, obrobi fotki za ciebie. Zapłacisz za taką oszczędność czasu? I czy oddasz kontrolę nad zdjęciami w ręce algorytmów?

Kiedy słyszę o połączeniu sztucznej inteligencji i obróbki zdjęć, najczęściej przewracam oczami. „To pewnie kolejny projekt, który dziś jest w powijakach, a jutro trafi na dno szuflady” - myślę w duchu. Tym razem jest jednak inaczej, a przynajmniej na to się zapowiada. Imagen AI to nowa usługa, która jest do kupienia w abonamencie. Nie kiedyś, w bliżej nieokreślonej przyszłości. System już działa, tu i teraz.

Pomysł jest jeszcze ciekawszy z uwagi na grupę odbiorców. Nie jest to kolejne proste narzędzie, które nałoży filtry w prostej aplikacji mobilnej. Imagen AI to rozwiązanie dla profesjonalnych fotografów, którzy obrabiają mnóstwo zdjęć z Lightroomie i szukają sposobu na oszczędność czasu. W końcu wiele czynności w Lightroomie jest dość mechanicznych i powtarzalnych, szczególnie na wstępnym etapie obróbki.

Asystent fotografa w formie sztucznej inteligencji? Witamy w 2021 r.

W zamian za miesięczną opłatę możemy kupić dostęp do Imagen AI. Program o tej nazwie pobieramy na komputer PC lub Mac, a następnie musimy go nakarmić danymi wsadowymi z Lightrooma. Algorytm do poprawnego działania potrzebuje przeanalizować minimum 5 tys. twoich zdjęć. Im więcej zdjęć przekażesz do analizy, tym lepsze efekty zaprezentuje algorytm.

Po kilku dniach zostanie wygenerowany twój profil użytkownika, co oznacza, że Imagen AI przeanalizował twój sposób obróbki i jest w stanie aplikować go do kolejnych zdjęć.

Od teraz możesz wysłać plik Lightrooma w aplecie aplikacji Imagen AI. Mowa o pliku .lrcat. Algorytmy zajmą się obróbką zdjęć, przy czym jest to prawdziwa obróbka, w której każde zdjęcie jest dostrajane osobno, choć wszystkie są obrobione w tym samym stylu. Kiedy algorytm skończy pracę, możesz pobrać gotowy efekt na dysk.

Autorzy twierdzą, że algorytm działa bardzo szybko. Proces obróbki 1000 zdjęć zajmuje ok 20 minut, a więc wielokrotnie szybciej niż przy ręcznej pracy fotografa.

Ile kosztuje sztuczna inteligencja w Lightroomie?

Usługa jest sprzedawana w hybrydowym modelu. Podstawą jest abonament wynoszący 7 dol. miesięcznie, ale dodatkowo trzeba zapłacić za obróbkę każdego zdjęcia. Koszt obróbki wygląda następująco:

6 centów za zdjęcie przy paczce 1-1000 zdjęć,

5 centów za zdjęcie przy paczce 1001 - 5000 zdjęć,

4 centy za zdjęcie przy paczce 5001 - 10 tys, zdjęć.

Załóżmy, że fotograf ślubny ma do obrobienia 4 śluby w miesiącu, a z każdego wydarzenia ma wyselekcjonowane 500 zdjęć do obrobienia. Koszt obróbki w Imagen AI wyniesie równo 100 dol., a do tego trzeba doliczyć 7 dol. abonamentu. Mamy więc ok. 405 zł za obróbkę 2 tys. zdjęć, co jest bardzo atrakcyjną stawką, o ile algorytm rzeczywiście sprawdza się tak dobrze, jak twierdzą jego twórcy.

Czy tak właśnie wygląda przyszłość profesjonalnej obróbki zdjęć?

Pomysł jest bardzo nowatorski, a jego założenia są naprawdę dobre. Obróbka pojedynczych zdjęć na bazie sztucznej inteligencji to coś znacznie więcej, niż nałożenie zwykłego presetu utworzonego na bazie edycji fotografa.

Ostatecznie obróbka w Lightroomie sprowadza się do przesuwania suwaków, a więc cały styl obróbki rzeczywiście można sprowadzić do modelu matematycznego. O sukcesie tego rozwiązania zdecyduje jednak to, jak wiernie algorytmy będą w stanie podrobić styl danego fotografa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że na tym etapie mówimy tylko o obróbce globalnej, bez masek lokalnych, którymi można poprawiać tylko części zdjęcia. Cały pomysł jest jednak w początkowej fazie rozwoju, więc kto wie, co przyniesie jutro.