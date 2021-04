Oto najlepsze zdjęcia roku w Sony World Photography Awards. Szóstka Polaków z wyróżnieniem

Miniony rok dał fotografom w kość, ale nie widać tego w wynikach Sony World Photography Awards. Wśród najlepszych zdjęć minionego roku znalazło się sześć fotografii Polaków.

Sony World Photography Awards znajduje się w absolutnej czołówce największych i najgłośniejszych fotograficznych konkursów świata. Wydarzenie jest organizowane co roku przez World Photography Organisation przy wsparciu firmy Sony.

Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 330 tyś. Zdjęć z 220 krajów całego świata. Padł też rekord zgłoszeń w najbardziej prestiżowej części profesjonalnej, do której zgłoszono ponad 145 tyś. zdjęć. Konkurs profesjonalny jest podzielony na 10 kategorii, wśród których pojawiła się w tym roku nowa kategoria Portfolio. Obok konkursu profesjonalnego znalazła się też część otwarta, część dla studentów oraz dla młodzieży. Jury przyznało też nagrodę za wybitny wkład w fotografię. W tym roku laureatką została meksykańska fotografka Graciela Iturbide.

Finał konkursu Sony World Photography Awards 2021 odbył się - jak wszystko ostatnimi czasy - online.

W ubiegłych latach finałowa gala konkursu Sony World Photography Awards była ogromnym wydarzeniem. Kilka razy miałem okazję być gościem na tym wydarzeniu podczas uroczystej gali w Hilton Park Lane w Londynie. Jeżeli w świecie fotografii jakieś wydarzenie można określić mianem fotograficznych Oskarów, to byłaby to właśnie gala SWPA.

W ubiegłym roku wybuch pandemii zaskoczył organizatorów, a gala została odwołana. W 2021 r. Organizatorzy byli gotowi na nowe realia, a całość przeniosła się w pełni do internetu. W efekcie powstał finałowy film prezentujący zwycięskie zdjęcia przeplatane wypowiedziami fotografów.

Polecam też dokument A Year in Photos stworzony przez zespół SWPA. Opowiada on o bardzo trudnym fotograficznie roku, w którym wielu fotografów musiało znaleźć nowe pomysły na rozwój kariery i na wyładowanie pokładów kreatywnej energii.

Miałem już okazję obejrzeć ten godzinny dokument przedpremierowo, a premiera odbędzie się dziś o godz. 18:00. Oczywiście na YouTube.

Czas na zwycięzców. Grand Prix zdobył cykl Craiga Eastona.

Tytuł Fotografa roku, nagrodę w wysokości 25 000 dolarów i zestaw sprzętu fotograficznego firmy Sony otrzymał znany fotograf-dokumentalista Craig Easton (Wielka Brytania) za serię zdjęć zatytułowaną Bank Top.

fot. Craig Easton, Grand Prix w konkursie Sony World Photography Awards 2021

fot. Craig Easton, Grand Prix w konkursie Sony World Photography Awards 2021

Zwycięzcy kategorii profesjonalnej w Sony orld Photography Awards 2021.

ARCHITEKTURA I DESIGN

I miejsce: Tomáš Vocelka (Czechy) za serię Eternal Hunting Grounds (Kraina wiecznych łowów).

Finaliści: II miejsce Frank Machalowski (Niemcy).

III miejsce Gu Guanghui (Chiny kontynentalne).

KREATYWNOŚĆ

I miejsce: Mark Hamilton Gruchy (Wielka Brytania) za serię The Moon Revisited (Księżyc — nowe spojrzenie).

Finaliści: II miejsce Luigi Bussolati (Włochy).

III miejsce Sasha Bauer (Rosja)

PROJEKTY DOKUMENTALNE

I miejsce: Vito Fusco (Włochy) za serię The Killing Daisy (Zabójcza stokrotka).

Finaliści: II miejsce Craig Easton (Wielka Brytania).

from the series 'Thatcher's Children: 1992-2020'

from the series 'Thatcher's Children: 1992-2020'

III miejsce Lorenzo Tugnoli (Włochy).

ŚRODOWISKO NATURALNE

I miejsce: Simone Tramonte (Włochy) za serię Net-zero Transition (Przejście do zerowej emisji netto).

Finaliści: II miejsce Mohammad Madadi (Iran); III miejsce Antonio Pérez (Hiszpania).

KRAJOBRAZ

I miejsce: Majid Hojjati (Iran) za serię Silent Neighborhoods (Ciche dzielnice).

Finaliści: II miejsce Andrea Ferro (Włochy).

III miejsce Fyodor Savintsev (Rosja).

PORTFOLIO

I miejsce: Laura Pannack (Wielka Brytania) za przedstawione Portfolio.

Finaliści: II miejsce Brais Lorenzo (Hiszpania).

III miejsce Loli Laboureau (Argentyna).

PORTRET

I miejsce (oraz Grand Prix konkursu): Craig Easton (Wielka Brytania) za serię Bank Top.

Finaliści: II miejsce Julia Fullerton-Batten (Wielka Brytania).

III miejsce Jane Hilton (Wielka Brytania).

SPORT

I miejsce: Anas Alkharboutli (Syria) za serię Sport and Fun Instead of War and Fear (Sport i zabawa zamiast wojny i strachu).

Finaliści: II miejsce Patrick Meinhardt (Hiszpania).

III miejsce Farzam Saleh (Iran).

MARTWA NATURA

I miejsce: Peter Eleveld (Holandia) za serię Still Life Composition, Shot on Wet Plate (Martwa natura na mokrej płycie).

Finaliści: II miejsce Alessandro Pollio (Włochy).

III miejsce Paloma Rincon (Hiszpania)

DZIKA PRZYRODA I NATURA

I miejsce: Luis Tato (Hiszpania) za serię Locust Invasion in East Africa (Inwazja szarańczy w Afryce Wschodniej).

Finaliści: II miejsce Graeme Purdy (Wielka Brytania).

III miejsce Angel Fitor (Hiszpania).

Wśród wyróżnionych autorów znalazło się sześcioro fotografów z Polski. Są to Justyna Górniak, Tomasz Lazar, Agnieszka Maruszczyk, Bartłomiej Jurecki, Tomasz Kowalski, Agata Mroczek.

Fotograf roku w konkursie otwartym.

W konkursie otwartym jurorzy oceniają pojedyncze zdjęcia. Kryterium wyboru zwycięskich prac jest zdolność tworzenia wyjątkowej narracji wizualnej w połączeniu z techniczną doskonałością fotografii. Spośród dziesięciorga zwycięzców poszczególnych kategorii konkursu otwartego jury wybrało Tamary Kuditę (Zimbabwe). Zdobyła ona tytuł Fotografa Roku 2021 w konkursie otwartym, nagrodę pieniężną w wysokości 5000 dolarów, cyfrowy sprzęt fotograficzny firmy Sony oraz szansę na globalny rozgłos.

Nowa rzeczywistość to również nowe rozwiązania techniczne. Po finałowej wystawie można się poruszać w przeglądarce internetowej.

Co roku wystawa finałowych zdjęć mieści się w pięknie zaaranżowanej przestrzeni Somerset House w Londynie. W tym roku wystawę można zobaczyć online na wirtualnym spacerze, który można uruchomić w przeglądarce internetowej.

W tym roku niezwykły album konkursowy jest udostępniony za darmo, ale - jak wszystko - w cyfrowej wersji.

Nieodłączną częścią Sony World Photograph Awards są przepiękne albumy zawierajace konkursowe zdjęcia nagrodzone w danym roku. W najnowszej edycji konkursu przeniesiono do internetu nawet tę publikację. Dzięki temu stała się ona darmowa. Album można pobrać za darmo w formie PDF na Stonie konkursowej. Zdecydowanie polecam.