Moje ulubione słuchawki z wysokim rabatem. Promocja na Sony WH-1000XM4

To bez wątpienia jedne z najlepszych bezprzewodowych nausznych słuchawek na rynku – i mój prywatny faworyt. Rewelacyjne Sony WH-1000XM4

W świecie słuchawek wiele zależy od prywatnego gustu – jedni wolą cieplejsze brzmienie, inni bardziej klarowne. Jedni lubią podbite niskie tony, innych to drażni. Nie lubię więc określenia najlepsze słuchawki na rynku. Nie mam jednak żadnej wątpliwości, że Sony WH-1000XM, w tym ich czwarta generacja, należą do najlepszych produktów w tej kategorii. A subiektywnie to seria, którą sam chętnie kupuję, używam i gorąco polecam.

I mam dobre wieści. Sony WH-1000XM4, czyli najnowsza generacja, doczekała się sporej obniżki na Amazon.pl. Kupując w tym sklepie zapłacimy 1230 zł za czarną wersję kolorystyczną lub nieco ponad 1385 zł za wersję srebrną. Oferta dostępna jest pod tym adresem. Rynkowa cena tych słuchawek to 1500 zł.

Sony WH-1000XM4

WH-1000XM4 są niezwykle wygodne – nawet po paru godzinach korzystania nie czuję u siebie zmęczenia uszu. Dodatkowo, poza świetnym, zrównoważonym, klarownym brzmieniem (obsługiwane są wszystkie nowoczesne kodeki Bluetooth, w tym LDAC), mogą się pochwalić wieloma użytecznymi dodatkami. A i sama muzyka brzmi rewelacyjnie.

Oferują też bardzo skuteczny mechanizm wyciszania szumów. Na życzenie użytkownika sam dostosowuje jego poziom do sytuacji. Słuchawki i sparowana z nimi aplikacja są na tyle inteligentne, by wiedzieć, że podczas spaceru na ulicy chcemy słyszeć wszystko dookoła, a z kolei w podróży transportem masowym chcemy wyciszyć otoczenie. Funkcję tę oczywiście można wyłączyć lub konfigurować do własnych potrzeb. Podobnie jak wykorzystujący SI zaskakująco dobrze działający mechanizm rekonstrukcji brzmienia skompresowanych utworów – bardzo przydatne, gdy źródłem dźwięku jest streaming.

Same słuchawki podłączam do ładowarki nie częściej, niż co ponad 20 godzin słuchania. Potrafią też integrować się z Alexą i Asystentem Google, obsługują parowanie przez NFC, a także (na życzenie) automatycznie wyciszają muzykę, gdy wykryją, że użytkownik z kimś rozmawia.

Promocyjna oferta na Sony WH-1000XM4 na Amazon.pl dostępna jest pod tym adresem.

